Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern „Schöner“ Auftakt vor 1500 Zuschauern

Der Zweitligist kam vor den rund 2500 Zuschauern zunächst nur schwer in die Partie, die Regionalauswahl wehrte sich tapfer. Nach 20 Minuten war es dann aber doch der FCK, der durch einen Fernschuss von Filip Kaloc aus 25 Metern mit 1:0 in Führung ging. Nach dem Wiederbeginn und einem kompletten Kaderwechsel legten die Lautrer an Tempo zu. In der Offensive brachten Abiama und Aaron Opoku neue Impulse. Zunächst bereitete Opoku für Abiama das 2:0 vor (49.), nur wenige Minuten später traf er dann selbst per Freistoß zum 3:0. Dickson Abiama legte dann mit seinem zweiten Treffer das Tor zum 4:0 nach (63.). Mit Shawn Blum schraubte ein Stürmer der FCK-U21 das Ergebnis auf 5:0 hoch (85.). Im Vorspiel trennte sich ein Mitarbeiter-Team der FCK-Geschäftsstelle mit einem 1:1-Unentschieden von einer regionalen Fanauswahl. Nach dem Hauptspiel fand eine große Autogrammstunde mit der kompletten Mannschaft statt.