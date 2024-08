2. Fußball-Bundesliga FCK dreht Auftaktspiel in Schlussphase

Seine Mannschaft, die in der Vorsaison nur knapp dem Abstieg entronnen war, kam schwungvoll in die Partie. Nach nicht einmal zehn Minuten vergab der starke Aaron Opoku seine erste Chance, er hämmerte einen von Richmond Tachie verlängerten Ball aus rund sechs Metern über den SSV-Kasten. Ulm agierte in der Anfangsphase zu passiv. Der FCK stürmte an, die Ulmer schafften es aber in ihrem ersten Zweitliga-Spiel seit 23 Jahren lange, die Null zu halten.