Kaiserslautern siegt im Derby gegen den KSC : FCK frisst sich weiteren Winterspeck an

Kaiserslautern 2. Bundesliga: 2:0-Heimerfolg im Südwestderby gegen den kriselnden Karlsruher SC.

Der 1. FC Kaiserslautern hat das Südwestderby gegen den Karlsruher SC für sich entschieden. Am 16. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga setzten sich die Pfälzer vor heimischem Publikum gestern Abend mit 2:0 (1:0) gegen den Rivalen durch. Die Tore erzielten Terrence Boyd (34. Minute) und Kenny Prince Redondo (86.). Kaiserslautern klopft mit nun 26 Punkten an den oberen Rängen an. Der KSC muss sich dagegen nach der fünften Liga-Niederlage in Serie mit 17 Punkten nach unten orientieren.