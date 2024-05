Schnelles Comeback Amelie Bergers Olympia-Traum lebt

Die in Tübingen geborene und in Zweibrücken aufgewachsene Berger wurde beim SV 64 Zweibrücken ausgebildet. Schon als 17-Jährige gab sie 2016 ihr Debüt für Bayer Leverkusen in der Bundesliga. 2019 wechselte die Rechtsaußen nach Bietigheim und gewann dort 2021 den DHB-Pokal. Ab der Spielzeit 2021/22 stand sie bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Im September 2022 wechselte die Linkshänderin dann zu den „Flames“ nach Bensheim/Auerbach. Vor rund zwei Jahren hatte sie sich bereits das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. In diesem Februar war dann das linke Knie betroffen. Damit schien Berger sowohl den Saison-Endspurt in der Liga als auch ihren Traum von der Teilnahme an Olympia in Paris begraben zu müssen. Doch nach nicht einmal drei Monaten hat sich die Zweibrückerin nun zurückgekämpft – und scheint gute Chancen zu haben, bei den Spielen an der Seine für Deutschland auf der Platte zu stehen.