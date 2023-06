VTZ-Gerätturnerin Jill Grunder Ein besonderer Abschluss zum Genießen

Angst dabei, neue Schrauben, Drehungen, Sprünge oder Flugelemente anzugehen, habe die Zweibrückerin in all den Jahren eigentlich nie wirklich gespürt. „Man hat vielleicht Respekt vor manchen Teilen. Aber wenn man sich gut konzentriert, und weiß, was man kann – das Vertrauen in sich selbst ist am wichtigsten – dann klappt das schon.“ Zu großer Druck helfe da keinesfalls. „Natürlich war da immer viel Disziplin dabei“, sagt Grunder. Die gehöre dazu. Aber Drill, Einheiten über die Belastungsgrenze hinaus, das kennt sie nicht. „Das ist nicht unser Ziel“, betont auch Rayer. „Wir Trainer haben Verantwortung für Menschen. Ich kann die natürlich kaputtmachen und kurzzeitig erfolgreich sein oder – so ist unsere Devise – wir bauen die Kinder langsamer auf, aber dafür haben wir bessere Grundlagen und turnen exakter.“ Fleiß gehöre natürlich dazu im Spitzensport. Wichtig ist für Jill Grunder dabei immer auch das gute Verhältnis zu den Mitturnerinnen und Trainerinnen gewesen, „mit denen man so viel Zeit in der Halle verbringt“. Bei Birgit Geib-Becker hatte Grunder die ersten Turnschritte gemacht, dann übernahm Sonja Rayer die kleine talentierte Sportlerin. Die beiden Übungsleiterinnen hätten sich erst kürzlich mit etwas Wehmut darüber unterhalten, dass man im Turnen immer mal eine „goldene Generation hat, mit zwei, drei Jahrgängen, die Bombenleistungen bringen“. Zu dieser zählten auch Jill Grunder sowie Emma und Anne Meister, die schon nach dem gemeinsamen Rheinland-Pfalz-Mannschaftstitel im Winter ihre Karriere beendet hatten. „Ich kenne Sonja jetzt schon sehr lange“, erinnert sich Grunder zurück. „Es ist wichtig, ein gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Bei uns passt das“, ist die Wertschätzung auch bei ihr rauszuhören. „Wenn ich sage, das geht heute nicht, dann weiß Sonja auch: Das geht heute wirklich nicht, dann ist das okay.“ Im Training komme so etwas schon mal vor. Im Wettkampf jedoch, „da habe ich gar keine Angst, noch nicht mal mehr Respekt – da mache ich einfach alles“, sagt Grunder mit einem Lachen.