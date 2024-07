Triathlet Oliver Spurzem Von tiefen Löchern, brutalem Druck und dem großen Ziel

Doch auch am Thunersee „ist es derzeit eher halbgut“. Das „schweinekalte“ Wasser des Sees, der Wind in den Bergen machen dem Zweibrücker in der direkten Vorbereitung auf den Start am Sonntag zu schaffen. Nach harten Einheiten hatte Spurzem am Montag und Dienstag trainingsmäßig „eher ruhige“ Tage. Doch auch die sind für den Zweibrücker nicht wirklich leichter. Denn neben einer lockeren Schwimmeinheit im Hallenbad, „um sich nicht noch etwas einzufangen im kalten See“, bleibe viel zu viel Zeit zum Nachdenken. „Da kommen – das ist aber normal in der Rennwoche – jetzt psychologisch gesehen die ganzen Zweifel hoch: ‚Habe ich genug trainiert‘, ‚Hätte ich damals nur den einen Lauf noch gemacht‘“, erzählt Spurzem von den ungeliebten Gedankenspielen: „In dieser harten Phase musst du im Kopf ganz stark bleiben, musst dir sagen, dass du x Stunden trainiert hast wie ein Irrer.“ Das Problem sei, dass man dennoch immer denkt, man habe zu wenig gemacht. „Wenn du dem Körper die Belastung nimmst, fällst du einfach in ein ganz tiefes Loch. Du denkst, du bist der unfitteste Mensch der Welt.“ Der Körper, der nun über Monate sehr viel gemacht hat, komme mit dem neuen Reiz des Reduzierens gar nicht klar. „Das ist wirklich anstrengend.“ Daher sei es gut, wenn in den kommenden Tagen jetzt noch die Einheiten folgen, in denen sich Spurzem „frisch und bereit fühlen“ sollte.