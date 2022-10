Zweibrücker Triathlet Oliver Spurzem : „Dieser Wettkampf war einfach brutal“

Oliver Spurzem bei der Ehrung vor dem California State Capitol in Sacramento. Foto: Privat

Sacramento Ein „gemütlicher“ Saisonabschluss schwebte Oliver Spurzem mit dem Ironman California in Sacramento vor. Zwei Wochen nach Kona hat dieser dem Zweibrücker Triathleten aber nochmal einiges abverlangt. Neben dem harten Kampf zu Silber auch das „Nein“ zum Hawaii-Startplatz für 2023.

Oliver Spurzem hat in seinen 16 Triathlon-Jahren schon so manches erlebt. Die erbarmungslose Hitze auf Hawaii, eiskalte Bergseen in Alpe d’Huez oder unzählige Höhenmeter rund um Klagenfurt. Die Bedingungen bei seiner 16. Ironman-Langdistanz in Sacramento, im US-Sonnenstaat Kalifornien, haben aber auch den Zweibrücker überrascht. Eisiger Wind, Staub und Bahnschranken machten ihm so zu schaffen, dass er im Ziel zunächst im Medizinzelt versorgt werden musste. Da war nichts mit gemütlichem Saisonabschluss. „Dieser Wettkampf war einfach brutal“, erklärt Spurzem. Der dennoch vollkommen zufrieden auf dieses Jahr zurückblicken kann.

Völlig entkräftet überquerte er aber am Sonntag die Ziellinie. Auch am Mittwoch – auf dem Heimflug irgendwo zwischen Sacramento und Frankfurt – hatten er und seine geplagten Muskeln noch „keine Ambitionen, sich zu bewegen“, wie er schrieb. „Aber nächste Woche dann doch schon wieder“, fügte er mit einem Grinse-Smiley an. Nach 9:36,28 Stunden hatte der 45-Jährige beim Ironman California seine dritte Langdistanz des Jahres absolviert. Und die lange Saison trotz der Qualen mit einem weiteren Erfolg abgeschlossen: Nach dem Knacken der Zehn-Stunden-Marke auf Hawaii zwei Wochen zuvor landete Spurzem in Sacramento auf Platz zwei der M45 bis 49, insgesamt wurde er 22. von 3000 Teilnehmern. Die 226 Kilometer verlangten diesen allerdings einiges ab. Seiner Idee, hier auf der flachen Strecke schön „easy“ bei 30 Grad einen lockeren Abschluss hinzulegen, machte der Wetterumschwung wenige Tage vor dem Start einen Strich durch die Rechnung.

Das Schwimmen durch den American sowie den Sacramento River lief sehr ordentlich. Nach 44:26 Minuten hatte Spurzem unter Mithilfe der Strömung die 3,86 Kilometer in neuer Bestzeit gemeistert. „Dann machte ich mich auf den Weg in die unfassbar lange Wechselzone“, beschreibt er die unschönen 1,5 Kilometer barfuß auf Asphalt, mit nur wenigen Teppich-Abschnitten. Auf den gut 180 Radkilometern wurde es noch schmerzhafter.

Nicht nur der Bodenbelag auf der flachen Strecke durch Weinanbaugebiete und Ackerflächen war eine Herausforderung. „50 Prozent war es sehr guter, 50 Prozent sehr schlechter Asphalt mit Löchern, Längs- und Querrissen, in denen man das komplette Vorderrad hätte versenken können“, beschreibt Spurzem. Der „unnachgiebige“ Wind habe zudem Äste von den Bäumen gerissen, die im Weg lagen. „Viele Teilnehmer wurden einfach von der Straße geweht und landeten im Graben. Staub von den Feldern wurde so aufgewirbelt, dass man in diesen Passagen kaum fünf Meter weit sehen konnte. Das war abnormal“, erklärt der Stabsfeldwebel des Fallschirmjägerregiments 26, der nach 5:10 Stunden vom Rad steigen konnte. „Ich habe etwas mehr gegeben, als ich vorhatte. Aber ich wusste, dass ich nach ganz vorne zwischendurch nur zwei, drei Minuten Rückstand hatte.“ Das habe ihn angespornt. Wobei das ständige Überholen sehr kraftraubend gewesen sei.

Vor dem abschließenden Marathon durch die Straßen der Stadt und Umgebung hatte der Zweibrücker die Hoffnung, dass der Gegenwind zwischen den Häusern und Bäumen etwas nachlassen würde. „Ich wurde bitter enttäuscht.“ Sein Ziel sei es dennoch gewesen, die 42,2 Kilometer durchzulaufen, ohne sich sonderlich weh zu tun. Das gelang nur bedingt. Mit dem Wissen, wie weit vorne er im Rennen dabei war, auf einem Gesamtplatz um die Top 20 – „was mehr war, als ich erwartet hatte“ – versuchte Spurzem, das Tempo stabil zu halten. „Und dann gingen vor mir an einem Bahnübergang plötzlich die Schranken runter“, erklärt er fassungslos. „Ich war gezwungen, anzuhalten. In einem solchen Moment ist man psychisch nicht gerade gut drauf.“ Zumal sich durch den unfreiwilligen Stopp die Konkurrenz von hinten näherte. „Ich verlor mindestens zwei Minuten – und hasste die Welt“, beschreibt er seine Gefühlslage. Der 45-Jährige sah sich nun unter Zugzwang, den Abstand wieder auszubauen. „Das tat sehr weh.“ Als er nach einer langen einsamen Runde dann endlich wieder in der Innenstadt ankam, standen ihm noch die sogenannten „Victory Rounds“ bevor, die zweimal am Ziel vorbeiführten, bevor er endlich in dieses abbiegen durfte. „Das war mental gesehen richtig anstrengend. Fünf Kilometer können sehr weh tun nach so einem Tag“, erklärt der Zweibrücker, der froh war, als er nach 3:25 Stunden auf der Laufstrecke die Linie überquerte. Wo dann kurz überhaupt nichts mehr ging. „Nach dem Zieleinlauf sagte mir mein Körper unmissverständlich, dass er nicht mehr bereit ist, diesen Mist mitzumachen.“ So wies sich Spurzem selbst ins Medizinzelt ein, „da ich nicht auf der Straße zusammenbrechen wollte“. Nach rund 40 Minuten war er wieder „auf den Beinen“. Zufällig habe er bei einer Betreuerin den Athleten-Tracker gesehen „und ich stellte fest, dass ich einen Platz auf dem Podium habe“, erklärt er. „Somit war auch klar, dass ich für Hawaii 2023 qualifiziert war.“

Erstmals in seiner Karriere allerdings entschied er, diesen Startplatz für die Ironman-WM nicht anzunehmen. „Ich dachte wirklich, dass diese Entscheidung irgendwann mal eine sehr harte sein wird.“ Doch „ich habe aus voller Überzeugung Nein gesagt – und fühle mich sehr gut damit“. Jeder Triathlet träume von Hawaii. Spurzem selbst war seit seiner Premiere 2014 bereits fünf Mal dort am Start. „Ich konnte in diesem Jahr endlich die Zehn-Stunden-Marke brechen und weiß auch, was ich an Training und Zeit investieren musste. Ich möchte mir den Spaß an dem Sport nicht selbst nehmen und mich zwingen, wieder und wieder meinen Körper bis in den Oktober hinein am Limit zu trainieren.“

Und so stand er einen Tag nach dem Rennen bei der Siegerehrung vor dem California State Capitol, wo der legendäre Ironman-Moderator Mike Reilly durch das Programm führte. Und sagte „Nein“, als von diesem die Frage kam: „Oliver Spurzem, wirst Du 2023 nach Kona reisen?“ Auch auf das Gemurmel, die Oh-mein-Gott-Rufe um ihn herum und das Nachhaken Reillys – „hey, du bist den ganzen Weg von Deutschland hierhergekommen, komm schon“ –, bestätigte der Zweibrücker erneut, dass er im nächsten Jahr nicht auf Hawaii starten wolle. Mit seinem Zwei-Jahres-Rhythmus sei er vor der Corona-Zwangspause „immer gut gefahren – und ich halte daran fest“. Große Ziele hat er für 2023 dennoch. Im Mai will Spurzem die Quali für die Mitteldistanz-WM in Finnland schaffen, im Juni wird er ein zweites Mal den Ironman im österreichischen Klagenfurt angehen und ansonsten will er weiter an seiner „Form arbeiten und versuchen, neue Bestzeiten aufzustellen – was nicht weniger anstrengend werden wird als in diesem Jahr“.