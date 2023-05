Triathlet Oliver Spurzem Top-Auftakt bei widrigen Verhältnissen

Als Siebter seiner Altersklasse ging der ehrgeizige Athlet auf die abschließende Laufstrecke. „Zur Spitze hatte ich acht Minuten Rückstand. Das war schon eine Herausforderung, die auf einer Mitteldistanz – auf 21,1 Kilometern – herauszulaufen.“ Eigentlich hatte er selbst nicht daran geglaubt, das noch schaffen zu können. „Der Plan war, einfach so hart zu laufen, wie ich kann, damit es am Ende okay für mich ist. Es wurde aber irgendwann mehr als okay, das hat sehr gut funktioniert“, sagt Spurzem lachend. Und das, obwohl er sich auf seiner einstigen Paradedisziplin in der Vorbereitung durch den Rad-Fokus nicht in Topform, rund fünf Sekunden pro Kilometer drüber, sah. Davon war am Sonntag allerdings rein gar nichts zu spüren. „Ich habe teilweise Zeiten von 3:36 Minuten pro Kilometer drin gehabt, das ist für einen Halbmarathon doch sehr fix“, war er erstaunt von seiner Physis. „Es hat schon richtig weh getan. Das war nicht schön. Aber ich konnte das frei im Kopf abrufen, konnte drücken, drücken, drücken und gegen den Schmerz angehen.“ So ist der Zweibrücker in 1:21 Stunden einen „sehr sehr schnellen Halbmarathon“ gelaufen. „Manchmal kann der Körper doch mehr, als du denkst.“