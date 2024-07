Kampfsportler Jakob Styben Möglichst gelassen in den „großen“ Rückkampf

„Du vergisst vielleicht, was passiert ist, aber du vergisst nie, was du gefühlt hast“, schrieb Styben beim Blick zurück auf den Kampf vor wenigen Wochen in den sozialen Medien. Zumal der Zweibrücker, der mit 14 Jahren erstmals mit Kampfsport in Kontakt kam, schon nach seiner Niederlage viele Rückmeldungen bekommen habe, von Menschen, die den Kampfausgang anders gesehen hattten. „Der Veranstalter ist dann auch zehn Tage später auf mich zugekommen und hat mir einen Rückkampf angeboten“, berichtete Styben. Dieser hätte eigentlich schon im vergangenen November stattfinden sollen. Doch der Bulgare sagte ab. Stattdessen trat Styben gegen den Türken Can Sahin an und gewann nach Punkten. Auch einen zweiten Termin zum Rückkampf ließ Aleksanyan platzen. Daraufhin stichelte der Zweibrücker seinen Gegner ein wenig über die sozialen Medien. „Ich habe ihm geschrieben, dass er die Finger von den Frauen und der Schokolade lassen und sich lieber vorbereiten soll.“ Das schien seine Wirkung nicht zu verfehlen. Am Samstag nun kann Styben den Ausgang des letzten Aufeinandertreffens bei der nächsten Senshi-Gala geraderücken. Dieses Mal ist die Box-Arena in Varna am Strand des „St. Constantine and Helena Resorts“ zur „Beach-Ausgabe“ der Veranstaltung aufgebaut.