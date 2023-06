Leichtathletik LAZ Zweibrücken „Endlich“ die fünf Meter und zugleich die U20-EM-Norm geknackt

Jakob Legner reißt gleich nach dem Überqueren der Latte, noch im Flug die Arme nach oben. Seine Teamkollegen springen zu ihm auf die Matte, fallen ihm in die Arme. Der Nachwuchs-Stabhochspringer des LAZ Zweibrücken hat beim „Touch the Clouds“-Festival in Gräfelfing gerade im dritten Versuch die 5,05 Meter gemeistert. Diese Höhe bedeutet für den 18-Jährigen, der am Mittwoch seinen 19. Geburtstag feiert, nicht nur eine neue persönliche Bestmarke, sondern auch das Knacken der Norm für die U20-EM in Jerusalem (Israel) vom 7. bis 10. August. „Ich habe mich wirklich doll gefreut“, erzählt Legner am Sonntag und ergänzt: „Es war eine echte Erleichterung, dass ich gestern endlich diese Fünf-Meter-Marke, die schon länger im Hinterkopf war, realisieren konnte.“