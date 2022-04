Spendenaktion für „de Fritz“ : Bieten für den guten Zweck

Zweibrücken Hilfsaktion für Fritz Schäfer: Trikot von Bundesliga-Handballer Jerome Müller kann nun ersteigert werden.

Der langjährige Merkur-Mitarbeiter Fritz Schäfer ist seit einem Unfall vor anderthalb Jahren querschnittgelähmt. Im Alltag ist der 64-Jährige, der den Sportlern in der Region seit Jahrzehnten ein Begriff ist, auf Hilfe angewiesen, kostspielige Umbauten an seinem Haus sind nötig. Neben dem geplanten Benefizspiel zwischen den Handballern des SV 64 Zweibrücken und der VTZ Saarpfalz läuft eine weitere Hilfsaktion für „de Fritz“.

Seit rund zwei Wochen werden über das Online-Auktionshaus Ebay unterschriebene Trikots – von den Rhein-Neckar Löwen, den Bundesligaspielern Björn Zintel und Jerome Müller sowie eine Nationalmannschafts-Jacke von Bundesligaspielerin Amelie Berger – versteigert. Das je gerade zu ersteigernde Trikot wird im Capito-Store in der Hauptstraße in Zweibrücken ausgestellt.

Seit Mittwoch kann nun auf das signierte Trikot von Jerome Müller geboten werden (Link). Seit 2009 spielte Müller für den SV 64 Zweibrücken. Dort wurde er Jugendnationalspieler und lief bereits als 16-Jähriger mit einer Sondergenehmigung für Nationalspieler in der Dritten Liga auf. Müller verbrachte sechs Jahre beim SV 64, eher er 2015 in die 2. Bundesliga nach Saarlouis wechselte. Drei Jahre später gelang ihm der Sprung in die 1. Liga zu den Eulen Ludwigshafen, zur Saison 2020/21 wechselte er zum TVB Stuttgart.