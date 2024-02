Volleyball-Verbandsliga Saar SVK-Volleyballer können den Blick wieder nach oben richten

So ging der erste Abschnitt über 15:4 und 19:7 mit 25:10 klar an die Hausherren. Auch im zweiten Satz ließen die SVK-Jungs nichts anbrennen. Über 12:4 sicherten die Zweibrücker diesen souverän mit 25:14. Hoffmann nutzte die Gelegenheit, mal durchzuwechseln. So habe etwa Waldemar Schwab mehr Einsatzzeit bekommen. „Es hat auf allen Positionen gut funktioniert. Wenn die Bälle nicht ganz so stark vom Gegner kommen, macht es das natürlich leichter“, erklärt der Coach, der zudem Libero Felix Hoffmann heraushebt. Sein Cousin ist erst seit einem Jahr dabei und ist eigentlich Zuspieler in der Zweiten in der Bezirksliga. Da er als U20-Spieler noch zur Jugend gehört, darf er auch in der SVK-Ersten eingesetzt werden, ohne, dass er sich festspielt. „Er macht das ganz gut. Seine Annahme war ordentlich und so konnten wir auch alle Angreifer super einsetzen. Die Mitte und die Außen waren stark.“ Insgesamt geriet der Sieg nie in Gefahr. Lediglich im dritten Satz habe Hoffmann eine Auszeit nehmen müssen, als Düppenweiler seinerseits durch eine starke Aufschlagserie auf 10:12 herangekommen war. „Die Auszeit hat sogar gewirkt“, sagt der Trainer lachend. Der nächste Punkt ging gleich an sein Team und so spielte dieses auch den dritten Durchgang mit 25:16 souverän zu Ende. In diesem kam auch Joshua Hays nach seiner Sprunggelenkverletzung wieder zum Einsatz. Er sei zwar immer noch etwas angeschlagen, springen geht „noch nicht so wirklich“. Aber er war zu Unterstützung dabei und hat in der Abwehr als Libero einen kurzen Einsatz bekommen.