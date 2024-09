Boxsport Gashi kämpft „vor eigener Haustür“

Für den 34-jährigen Gashi ist der Gegner, mit dem er in der Joachim Deckarm-Halle im Seilgeviert stehen wird, kein Unbekannter. Gegen den 36 Jahre alten Alen Lauriolle aus Skopje, Mazedonien, trat Gashi im September 2023 schon einmal an. Und an dieses Duell dürfte Lauriolle eher ungern zurückdenken. In der Ostermann-Arena in Leverkusen verlor er vor rund 2 000 Zuschauern nicht nur durch Knockout in der ersten Runde – er zog sich auch noch einen Rippen- und Nasenbruch zu.