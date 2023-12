Profiboxer Senad Gashi „Die Punktniederlage schmerzt noch sehr“

Mit einem Sieg will Senad Gashi das Jahr 2023 ausklingen lassen. Am Freitag boxt er im Rahmen der AAA Fighting Serie einen auf sechs Runden angesetzten Kampf im tschechischen Rozvadov. Es geht gegen Mustapha Amadu in den Ring, einen 26-jährigen in Aachen lebenden Boxer aus Ghana. Der Kampfname des bislang ungeschlagenen Profis: „The Royal Bull“. Dieser tönt in einem Youtube-Video: „Ich werde auf jeden Angriff eine Antwort haben und ich werde Senad seine schiefe Nase gerade boxen.“ Gashis Antwort im Merkur-Gespräch: „Das ist nett von ihm. Dann spare ich mir die Nasenoperation“, sagt der Zweibrücker und fügt ernster an: „Ich werde den Kampf genießen. Ich werde Amadu nicht unterschätzen. Aber ich werde ihn besiegen und den Kampf beenden wann und wie ich es will.“