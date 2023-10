Profiboxen Gashi steht vor „größtem Kampf meines Lebens“

Genau das will auch Gashi schaffen, dessen Kampfbilanz ebenfalls beeindruckend ist. Von 30 Kämpfen gewann er 27 (26 durch Knockout). Am 28. Oktober kehrt er von Phuket nach Zweibrücken zurück. „Ab dem 30. Oktober trainiere ich dann wieder täglich in meinem Gym in Zweibrücken“, informiert der 33-Jährige, ehe er am 20. November mit seinem fünfköpfigen Team nach Johannesburg reist.