Saarlandliga-Handballerinnen der SG SV 64/VT Zweibrücken Lucy Hilz schon früh in tragender Rolle

Die Zweibrückerinnen gehen nach dem Spiel gegen Oberthal vergangene Woche mit viel Rückenwind in die Partie. Durch den deutlichen Sieg zeigten sie, dass sie auch vor den Spitzenmannschaften der Liga keine Angst haben müssen. Dennoch hat Quierschied nicht nur mit dem Auswärtssieg in Marpingen zuletzt eine klare Ansage gemacht. In der Halle herrscht zudem absolutes Haftmittelverbot, was eine zusätzliche Schwierigkeit für die 64erinnen darstellt. Das weiß auch Teamkapitänin Lucy Hilz. “Quierschied ist auf jeden Fall ein Gegner, den man nicht unterschätzen darf. Im letzten Spiel haben wir aber gezeigt, was wir können und müssen deshalb auf keinen Fall Angst vor der Partie haben“, betont sie. „Wir haben letzte Woche durch den Sieg viel Selbstvertrauen gewinnen können. Ich denke, wenn wir wieder so eine gute und konzentrierte Leistung abrufen, können wir auch Quierschied schlagen”, vertraut die angehende Lehramtsstudentin auf ihr Team.