Leichtathletik „Seniorin“ Port springt den Jungspunden davon

In Ludwigshafen fanden am Sonntag nicht nur die Titelkämpfe der Männer und Frauen – sondern auch die der Altersklasse U14 statt. Bereits am Samstag waren an selber Stelle die Pfalz-Hallenmeisterschaften der U18 ausgetragen worden (Bericht folgt). Am nächsten Samstag, 13. Januar, sind dann – ebenfalls in Ludwigshafen – die Athleten der U16 unter dem Hallendach gefordert.