Blitzerfolg für Boxer Senad Gashi : Boxen: Gashi knockt Gogishvili nach nur 30 Sekunden aus

Tetovo/Zweibrücken Sollten sich die Zuschauer von dem Hauptkampf bei der „Night of the Champions“ im mazedonischen Tetovo einen spannenden Fight erhofft haben, dann wurden sie enttäuscht. Denn Senad Gashi hat einen Blitz-Sieg hingelegt.

Für den 32-Jährigen war es der 23. Sieg in 26 Kämpfen. Davon gewann Gashi gleich 22 Mal durch Knockout. „Und es ist mein 15. K.o.-Sieg bereits in der ersten Runde“, zählt der Zweibrücker seine Bilanz auf.

Ab Dienstag verbringt Gashi nun erst einmal ein paar entspannte Tage bei seiner Familie in Zweibrücken. Recht schnell wird der Fokus dann aber auf die nächste Aufgabe gerichtet: Am Samstag, 10. September, steigt der 32-Jährige im Universum Gym in Hamburg erneut in den Ring. Dort wartet ein WBC-Titelkampf im Bridgerweight. Sein Gegner: Ali Kiydin. Die Bilanz des 31-Jährigen: 16 Siege, davon 15 durch Knockout.