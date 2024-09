Zweibrücker Box-Profi feiert nächsten Blitzsieg Gashi poliert seine K.o.-Bilanz weiter auf

Er hat es wieder getan. Senad Gashi hat seinen Worten auch in Saarbrücken Taten folgen lassen: Am Samstagabend machte der Zweibrücker Profiboxer mit seinem Gegner Alen Lauriolle aus Wiesbaden in der Joachim-Deckarm-Halle kurzen Prozess. „GachineGun“ schickte seinen Kontrahenten nach mehreren Wirkungstreffern und einem Leberhaken nach 1:36 Minuten erstmals zu Boden. In der zweiten Runde war dann Schluss – Sieg durch Knockout für Gashi nach insgesamt 4:36 Minuten. Damit wiederholte der 34-Jährige gegen Lauriolle seinen Erfolg vom September 2023. Damals triumphierte der Zweibrücker in Leverkusen nach nur 170 Sekunden in Runde eins gegen den damals noch um 40 Kilogramm schwereren Kontrahenten.