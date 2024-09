Boxen Gashi steigt nächste Woche schon wieder in den Ring

Ob nun Senad Gashi in Saarbrücken mit seinem Gegner wieder kurzen Prozess machen wird? Der Zweibrücker hat sich den nächsten Sieg klar zum Ziel gesetzt. Doch Gashis Gegner wird sich dieses Mal keinesfalls so leicht geschlagen geben. Seit ihrer letzten Begegnung hat Lauriolle stolze 40 Kilogramm an Gewicht verloren. Er befinde sich laut Gashi in einer Top-Verfassung. Und das macht der gebürtige Mazedonier, dessen Erscheinungsbild mit dem von vor einem Jahr tatsächlich nichts mehr gemein hat, via Sozialer Medien auch in einer Kampfansage an Gashi deutlich: „Damals hast du mich in meiner schlechtesten Form erwischt. Aber Zeiten ändern sich. Ich werde dich vor deinen Leuten holen. Denn jetzt werden die Karten neu gemischt.“