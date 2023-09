Oliver Spurzem bei der Ironman-WM in Nizza Vom Leiden am Berg und der ganz anderen Atmosphäre

Nach dem ungewöhnlich frühen Saisonabschluss in Nizza, der vier Wochen früher als sonst Hawaii stattfand, könnte Spurzem nun einfach mal eine echte Offseason einlegen. Sich nach dem Altersklassensieg über die Halbdistanz in Aix-en-Provence im Mai, Platz neun beim Ironman in Klagenfurt im Juni, Bronze über die Halbdistanz in Duisburg im August, Platz 17 bei der Mitteldistanz-WM eine Woche später in Lahti einfach mal zurücklehnen. Doch Stillstand gibt es bei dem Zweibrücker nicht. Schon jetzt ist der Coach wieder in München bei einer Fortbildung zum Neurotrainer B unterwegs. „Diese Weiterbildungswoche nutze ich, um mich bei leichtem Bewegen zu regenerieren“, erklärt er. Nach seiner Mentaltrainer-Prüfung Ende September steht dann Anfang Oktober nochmal ein Trainingslager mit dem Bundeswehr-Nationalteam an. Gleich im Anschluss am Ohmbachsee (Glantal) noch ein Halbmarathon. „Triathlonmäßig bin ich durch für dieses Jahr, aber ich will schon noch ein paar Läufe machen“, sagt der Stabsfeldwebel des Fallschirmjägerregiments 26. Nach einem Urlaub geht der Blick dann schon Richtung neue Saison. Das Ticket für die Halbdistanz-WM im Dezember 2024 im neuseeländischen Taupo hat Spurzem bereits in der Tasche. Gerne würde der Zweibrücker auch nochmal die Quali für Hawaii schaffen. „Das wird allerdings hart, die Plätze sind rar gesät.“ Durch die letzten Verschiebungen aus den Corona-Jahren und die Möglichkeit, den Nizza-Slot auf Hawaii 2024 zu legen. „Ich werde in Thun Anfang Juli nur einen Qualiversuch unternehmen. Wenn der nicht klappt, dann lass ich es sein.“ Gut sei, dass er nicht den Druck hat, sich qualifizieren zu müssen, nachdem er sein Ziel, in Kona die Zehn-Stunden-Marke zu knacken, im Vorjahr gemeistert hatte. Allerdings würde sich Oliver Spurzem nach dem unplanmäßigen Start in Nizza die Langdistanz-WM auf Hawaii „schon wirklich gerne nochmal antun“.