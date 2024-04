Handball-Oberliga RPS Starker Auftritt, nicht nur von Dentzer

„In der ersten Halbzeit war das Spiel eigentlich relativ ausgeglichen“, aber SG-Torwart Norman Dentzer habe gegen seinen Ex-Verein super gehalten. „Weshalb wir dann mit einer beruhigenden Führung in die Pause gehen konnten“, analysierte Weinert nach der Partie und ergänzte: „Im Gegensatz zum Hinspiel haben wir dieses Mal vorne unsere Chancen konsequent reingemacht. In der zweiten Hälfte gingen den Offenbachern dann auch die Kräfte aus, wir hatten mehr Möglichkeiten zum Wechseln und konnten es locker runterspielen.“ In der Hinrunde lagen die Zweibrücker nahezu über die gesamte Spielzeit in Rückstand und drehten erst in der Schlussphase die Partie zum 27:26.