Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar SG-Handballer landen „einen Sieg des Willens“

In den Anfangsminuten der zweiten Hälfte begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Bis zum 16:20 (38.) verteidigten die Gäste ihren komfortablen Vorsprung. Doch dann kamen die Zweibrücker zurück. In den folgenden elf Minuten hielten sie ihren Kasten sauber und stellten die Partie auf den Kopf. Was für ein Kraftakt das war, wird deutlich, wenn man bedenkt, dass in der 46. Minute beim Stand von 19:20 der bis dahin siebenfache Torschütze Adam Soos nach einem Foul mit Rot vom Feld musste. „Die Rote Karte war absolut noch mal ein Motivationsschub“, sagte Grieser. Denn er und seine Jungs ließen sich davon nicht beeindrucken. In Unterzahl erzielte der sehr agile Nils Wöschler den Ausgleich zum 20:20. Eine Minute später brachte Grieser erstmals seine Löwen in Führung (21:20, 48.). In der Zwischenzeit bekam die SG auch Zuwachs auf der Bank, denn Jakob Schaum und Tim Eisel fuhren unmittelbar nach Ende ihrer eigenen Partie in Saarbrücken los, um die Erste noch zu unterstützen. „Es war wichtig, dass die beiden noch gekommen sind. So konnte ich wechseln. Es standen ja viele angeschlagene Spieler auf dem Feld“, sagte SG-Trainer Klaus Peter Weinert. Die Schlussphase der Partie hatte es nochmal in sich. Die Zweibrücker gingen in der 55. Minute mit 25:23 in Führung. Zwei Minuten später lagen sie urplötzlich wieder mit 25:26 hinten. Als die letzten zwei Minuten anbrachen, stand es 27:27. Beide Mannschaften hatten die Chance auf den Sieg, doch die Hausherren behielten die Nerven und bejubelten wenige Sekunden vor dem Ende den Siegtreffer von Hammann.