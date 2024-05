Hobbyläufer und Micro-Influencer aus Zweibrücken Vom Firmenlauf zum Backyard Ultra

2022 folgte ein Backyard Ultra. „Das Format ist psychisch sehr anstrengend“, erklärt Nagel. Zu jeder vollen Stunde müssen die Läufer los, um 6,7 Kilometer hinter sich zu bringen. „Das klingt zunächst ganz gut, wenn man früher da ist, kann man sich verpflegen, aber das macht man dann Runde um Runde und Stunde um Stunde.“ Das sei für ihn schwieriger, als eine Distanz am Stück zu laufen. Insgesamt legte Nagel dabei 117 Kilometern zurück. Einen weiteren Backyard Ultra in Kandel schloss er 2023 mit 127 Kilometern ab. Und mittlerweile ist es für Nagel selbst im Urlaub schwer, die Füße still zu halten. Während einer Reise nach Thailand habe er sich spontan zu einem Marathon vor Ort angemeldet. „Die haben mich relativ weit hinten geparkt, bei Platz sechstausend-irgendwas und ich habe mich auf Platz 149 vorgekämpft“, erinnert sich der 32-Jährige, der an sechs Tagen in der Woche trainiert. Neben dem Laufen steht zudem Krafttraining auf dem Plan. Dabei fokussiert er sich vor allem auf den Oberkörper. „Beine trainiere ich meistens ja schon genug.“ Rund zehn Stunden investiert er wöchentlich in sein Hobby. Dabei ist er Filialleiter bei Aldi und zudem im Februar Vater geworden. Einem strikten Trainingsplan könne er daher nicht folgen. Das sei mit Familie nur schwer möglich.