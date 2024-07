Leichtathletik-DM der U18 und U23 Großer Kampf um EM- und WM-Tickets

Die Norm für Peru bereits in der Tasche hat auch Hammerwerfer Timo Port. Der ehemalige Athlet der VT Zweibrücken, der seit diesem Jahr für SV Go! Saar 05 startet, hatte mit seiner neuen Bestmarke mit dem Sechs-Kilo-Wurfgerät von 69,05 Metern schon Mitte Mai die geforderte Weite für die U20-Weltmeisterschaft (69,00) abgehakt. Bisher als einziger deutscher Athlet. Doch in Sicherheit wiegen will sich der Biesinger damit noch nicht. Vor allem bei der U20-DM in Koblenz Ende des Monats will er das Ticket sicher machen. Bei der älteren Altersklasse an diesem Wochenende muss Port mit dem schwereren 7,26-Kilo-Hammer in den Ring gehen. Diesen hatte der 18-Jährige bei den Süddeutschen in Walldorf auf eine Weite von 59,70 Metern geschleudert, womit er in der DM-Meldeliste der U23 im Mittelfeld liegt.