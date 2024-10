Frauenhandball-Oberliga Löwinnen wollen dem Top-Team die ersten Punkte abluchsen

Die große Stärke der FSG ist ein ausgeglichenes und eingespieltes Team, das sich in den vergangenen Jahren kaum verändert hat. Eine personelle Änderung zur laufenden Saison gab es aber doch. Und die hat es in sich: Lea-Sophie Schwarz ist wieder zur FSG zurückgekehrt. In der vergangenen Spielzeit trug sie das Trikot der ersten Mannschaft der HSG Marpingen/Alsweiler und spielte dort in der 3. Liga. In Oberthal ist Schwarz zusammen mit Helena Klees – die vergangene Saison mit knapp 160 Toren zu den drei besten Torschützinnen der Saarlandliga zählte – und Selina Wilhelm der Dreh- und Angelpunkt im Spiel der FSG.