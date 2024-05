Handballerinnen der SG Zweibrücken Mit neuen Erkenntnissen in die Sommerpause

Zwar ging die Saison für die Handballerinnen der SG SV 64/VT Zweibrücken am Sonntag mit einer Niederlage zu Ende, dennoch kann die Mannschaft zufrieden auf die Runde zurückblicken. Dass es nach den drei Qualifikationsspielen zur Regionalliga und dem abschließenden 19:30 (10:14) gegen den TV Welling nicht zum Aufstieg reichte, ist für die SG kein Beinbruch. Vielmehr nutzte der mit 41:3 Zählern so souveräne Meister der Saarlandliga die zusätzlichen Partien aufgrund des anstehenden Umbruchs im Team bereits als Vorbereitung für die kommende Saison. Daher traten die Zweibrückerinnen schon mit dem nächstjährigen Kader und damit auch teilweise in ganz neuen Formationen an. Nach dem 20:34 bei der HSG Dudenhofen/Schifferstadt und dem 30:40 gegen den nun aufsteigenden HSV Sobernheim hielt die SG auch gegen den Rheinland-Vertreter aus Welling phasenweise gut mit. Am Ende gingen den personell arg gebeutelten Gastgeberinnen in der Ignaz-Roth-Halle allerdings die Kräfte aus.