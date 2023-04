Frauenhandball-Oberliga Löwinnen nur bis zur Pause auf Augenhöhe

Und auch ohne Janine Baus hielten die Löwinnen im ersten Durchgang richtig gut mit. In Abwesenheit der Zweibrücker Toptorschützin erzielten Rebecca Knoll und Vera Jänicke die meisten Treffer für den SV 64 (beide 5). Die erkrankte Baus unterstützte ihre Teamkolleginnen von der Bank aus. Und sie sah, wie ihre Mannschaftskameradinnen den Positionsangriff der Gäste gut im Griff hatten. Auch das sonst so starke Konterspiel der Budenheimerinnen kam gegen die aufmerksame Defensive der SV-Frauen lange nicht zur Geltung. In der 13. Minute warf Zweibrückens Lea Bullacher ihre Mannschaft mit 6:4 in Führung. Diese hätte zu diesem Zeitpunkt durchaus höher ausfallen können, wenn die Trefferquote der Löwinnen, insbesondere von den Außenpositionen, zumindest durchschnittlich gewesen wäre. Positiv war, dass die Rückraumspielerinnen des SV oft den Weg zum Tor fanden und den Kreis mit starken Anspielen in Szene setzten.