Handball-Saarlandliga Jänicke lässt es ein Dutzend Mal klingeln

Am kommenden Sonntag treten die Löwinnen noch um 17 Uhr im Pokalspiel bei der HSG Fraulautern/Überherrn II an. Danach können die Zweibrückerinnen in der dreiwöchigen Herbstpause ein wenig Durchschnaufen. Am Sonntag, 12, November, um 16 Uhr, wird es für die SG-Handballerinnen aber gleich richtig ernst. Dann kommt der ebenfalls ungeschlagene HSV Merzig/Hilbringen zum Top-Spiel in die Zweibrücker Westpfalzhalle.