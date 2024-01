Saarlandliga-Handballerinnen der SG SV 64/VT Zweibrücken Hellwach aus der Winterpause gekommen

Hellwach und voll motiviert sind die Zweibrückerinnen aus der fünfwöchigen Winterpause gekommen. In den ersten 20 Minuten sahen die Zuschauer in der gut gefüllten Ignaz-Roth-Halle ein ausgeglichenes Spiel. Vor allem die Marpingerin Joline Luther (geborene Müller), die zwischen 2011 und 2015 für den SV 64 Zweibrücken spielte, war zu Beginn nur schwer zu stoppen. Sie allein erzielte in dieser Phase sieben der insgesamt elf Gästetreffer. Doch mit laufender Spielzeit bekamen die Rosenstädterinnen auch die HSG-Toptorschützin immer besser in den Griff. Auch in der Offensive zeigten sie gerade im Zusammenspiel im Rückraum eine sehr gute Leistung. Durch einen 5:0-Lauf durch Doppeltreffer von Janine Baus und Katrin Hoffmann sowie einem Tor von Celine Jag konnten die 64erinnen das Spiel von einem 10:12-Rückstand (20. Minute) zu einer 15:12-Führung (26.) drehen. Bis zur Pause bauten die Zweibrückerinnen die Führung sogar noch auf 19:15 aus.