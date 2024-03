Handball-Saarlandliga der Frauen Lydorfs Löwinnen erwarten in Saarbrücken Gegenwind

Die Saarlandliga-Handballerinnen der SG SV 64/VT Zweibrücken gastieren am Samstag um 17:30 Uhr in der Halle „In den Bruchwiesen“ in Saarbrücken beim Vorletzten HC St. Johann. Die Löwinnen führen die Tabelle an – auf dem Papier ist die Begegnung eine klare Sache. Doch die SG ging schon am vergangenen Spieltag gegen den ASC Quierschied als hoher Favorit in die Partie. Der 34:32-Heimsieg in der Westpfalzhalle war dann aber eine schwere Geburt. Auch das Kellerkind aus Saarbrücken, das drei seiner 15 Spiele gewinnen konnte, sollten die Löwinnen folglich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Zumal St. Johann im Abstiegskampf jeden Zähler braucht.