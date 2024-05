Handball-Oberliga RPS SG beendet Runde auf Rang drei

Mit dem vierten Sieg in Serie haben sich die Handballer der SG SV 64/VT Zweibrücken erfolgreich aus der Oberliga-Saison verabschiedet. Im Auswärtsspiel bei den SF Budenheim setzte sich die Mannschaft von Trainer Klaus Peter Weinert mit 34:28 (16:17) durch und sicherte damit nach nun neun ungeschlagenen Partien in Folge Rang drei in der Abschlusstabelle. Nach einer wilden ersten Hälfte steigerten sich die Zweibrücker vor rund 100 Zuschauern bei den Sportfreunden, drehten die Partie und ließen nichts mehr anbrennen. Bester Werfer war SG-Spieler Tom Grieser mit zwölf Treffern, drei davon erzielte er per Siebenmeter.