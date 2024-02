Saarlandliga-Handballerinnen der SG Zweibrücken Löwinnen reisen selbstbewusst zu den Falken

Mit viel Rückenwind gehen die Saarlandliga-Handballerinnen der SG SV 64/VT Zweibrücken nach dem deutlichen Sieg im Spitzenduell gegen die HSG Marpingen/Alsweiler in die kommende Aufgabe an. An diesem Samstag ist das Team von Trainer Rüdiger Lydorf bei der HSG Fraulautern/Überherrn gefordert. Diese Mannschaft steht momentan mit 9:15 Punkten auf dem neunten Tabellenrang. Doch trotz der Platzierung im hinteren Drittel präsentieren sich die sogenannten „Falken” in der bisherigen Saison sehr heimstark. Seit dem dritten Match in eigener Halle haben die Fraulauternerinnen dort keine Partie mehr verloren. Von ihren insgesamt neun Punkten konnten sie sieben vor eigenem Publikum einfahren. Daher wollen die Zweibrückerinnen die HSG-Handballerinnen keinesfalls unterschätzen.