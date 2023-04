Motorsport Kopf hoch – und mit Volldampf Richtung Ziel

„Für das erste Mal lief es erstaunlich gut. Bei der Dunkelprüfung am Freitagabend auf Schotter habe ich mich richtig wohlgefühlt. Ich komme schließlich vom Autocross“, erzählt Probst. Noch besser hätte es nur laufen können, wenn der 23-Jährige eine breitere Reifenauswahl mit nach Sachsen hätte nehmen können. „Ich habe keine Sponsoren. Die Reifen bezahle ich aus eigener Tasche und dachte, ich komme mit denen, die ich mitgenommen habe, aus.“ Diese Hoffnung zerschlug sich aber, als dunkle Wolken über dem Erzgebirge aufzogen. „Eine Prüfung fand bei strömendem Regen statt. Und ich bin auf Trockenreifen gefahren. Da dachte ich nur: Kopf hoch – und das Auto heil ins Ziel bringen. Unter den Bedingungen musst du erstmal ankommen“, erinnert sich Probst, der am 5./6. Mai bei der zweiten Rallye der DRM in Sulingen (Niedersachsen) an den Start gehen möchte. Zumindest, wenn er bis dahin eine Beifahrerin oder einen Beifahrer findet. Denn Celine Wolf, die im Erzgebirge an seiner Seite fuhr, muss an dem Wochenende passen. „Die Anreise ist Donnerstag, man muss sich also mindestens einen Tag freinehmen“, erklärt Probst, der vorletzte Woche aber zuversichtlich war, noch einen Ersatz auftreiben zu können.