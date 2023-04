Jugend-Handball Junge Löwinnen stürmen bis ins Finale

Am Wochenende haben die weibliche C-Jugend-Mannschaft des SV 64 Zweibrücken und zwei männliche C-Jugend-Teams mit Spielern des SV 64 und der VTZ Saarpfalz am international besetzten LEW-Handball-Cup in Schwabmünchen teilgenommen. Bereits am Freitag machten sich die rund 40 Mädchen und Jungs im SV-Bus auf den Weg in die Nähe von Augsburg.