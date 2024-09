Zweibrücker siegt durch Knock-out Zweiter WM-Titel für Gashi nach Abnehm-Tortur

Den ersten Kampf hat Senad Gashi noch vor dem ersten Schlag im Ring gewonnen. Beim offiziellen Wiegen einen Tag vor dem WBF-WM-Duell im Bridgerweight (bis (101,605 kg) gegen Reinaldo Gonzalez aus Venezuela brachte der Profiboxer aus Zweibrücken 101,06 Kilogramm auf die Waage. Sieben Kilo hatte er in den Tagen zuvor durch gezieltes Entwässern, kohlenhydratarmes Ernähren und Schwitzen im Training an Gewicht verloren. Die Tortur für den 34-Jährigen hat sich gelohnt. „Bereit für den Titel“, schrieb er danach in den Sozialen Medien. Und diesen Worten ließ Gashi dann am Samstagabend in der Bielefelder Stadthalle Taten folgen. Er sicherte sich durch Knock-out in Runde drei den nächsten Sieg – und damit auch seinen zweiten Weltmeistertitel. Seinen ersten WBF-WM-Gürtel hatte er vor fünf Jahren im slowenischen Ljubljana gegen den Türken Özcan Cetinkaya gewonnen – damals noch im Schwergewicht.