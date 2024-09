Boxer Senad Gashi Neuer Gegner im Kampf um WBF-Weltmeistertitel

Die überraschende Nachricht erreichte Profiboxer Senad Gashi in seinem Trainingslager in Thailand: Der 34-Jährige wird seinen Kampf um den WBF-Weltmeistertitel im Bridgerweight (101,605 Kilo) am Samstag, 14. September, in der Stadthalle in Bielefeld nicht wie vorgesehen gegen Jacek Krzysztof Piatek aus Polen bestreiten. Stattdessen trifft der Zweibrücker an diesem Tag auf Profiboxer Reinaldo Gonzalez (41) aus Venezuela.