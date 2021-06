Zweibrücker Boxer Senad Gashi : Erst den WBC-Titel, dann eine Shisha

Senad Gashi visiert den WBC-Titel International Heavy Silver an. Foto: imago images/Torsten Helmke/Torsten Helmke via www.imago-images.de

Der Countdown läuft, der nächste Kampf rückt näher. Der Zweibrücker Profiboxer Senad Gashi steht am Samstag ab 22 Uhr im Hamburger Universum Gym im Ring. Sein Gegner: Der in Köln geborene Hussein David Muhamed (30). Das gemeinsame Objekt der Begierde der beiden Schwergewichtsboxer: Der Gewinn des vakanten Titels World Boxing Council International Silver Heavy.

Gashi hat sich akribisch auf den WBC-Titelkampf vorbereitet, wie er erzählt. Nach einem anstrengenden und schweißtreibenden Trainingslager in Dubai ließ es der 31-Jährige in dieser Woche vor dem Fight in Hamburg nun etwas ruhiger angehen: „Ich habe jeden Tag zwei Stunden trainiert, dabei diverse Bewegungen einstudiert und mit meinen Trainern auch die Taktik für Samstag besprochen“, erklärt Gashi, der sich in guter Verfassung sieht: „Körperlich bin ich topfit!“ Daher geht er auch voller Zuversicht in das Duell gegen Hussein David Muhamed, dessen Bilanz von 16 Siegen in 16 Kämpfen, davon 13 durch Knockout, sich sehen lassen kann. „Ich bin sehr optimistisch, ich werde den Kampf gewinnen und mir den Gürtel holen“, verspricht der Zweibrücker Profiboxer seinen Fans jedoch selbstbewusst.