Zweibrücker Profiboxer Senad Gashi : Nicht nur für einen Kampf in der Region

Der Zweibrücker Profiboxer Senad Gashi, der sich vom Hamburger Boxstall Universum getrennt hat, steigt am Samstag bei der Fight Night in Kleinblittersdorf in den Ring. Foto: imago images/Torsten Helmke/Torsten Helmke via www.imago-images.de

Zweibrücken/Kleinblittersdorf Am Samstag steigt Senad Gashi bei der Fight Night in Kleinblittersdorf gegen Toni Thes in den Ring. Nach seiner Trennung vom Hamburger Boxstall Universum plant der Profiboxer aus Zweibrücken weitere Projekte in seiner Heimat.

Von Dieter Becker

Gerade ist ganz schön was los bei Senad Gashi. Nicht nur, dass der Profiboxer an diesem Samstag endlich mal wieder in der Region – bei der Fight Night in Kleinblittersdorf – in den Ring steigen wird. Nein, zudem will der 32-Jährige seinen Lebensmittelpunkt künftig wieder nach Zweibrücken verlegen. Denn nach zwei Jahren hat er sich von seinem Hamburger Boxstall Universum getrennt.

Gefördert wird Senad Gashi nun von dem Wormser Unternehmer Efrem Önder (sat. Schadensmanagement). „Die Zusammenarbeit ist sehr gut. Efrem Önder engagiert sich sehr im Breitensport“, erklärt Gashi seinen Schritt. Doch nicht nur deshalb zieht es den Profikämpfer in seine Heimat zurück. In Zweibrücken plant Senad Gashi demnächst ein mindestens 200 Quadratmeter großes Gym zu eröffnen. „Das Equipment ist bereits vorhanden. Wir suchen aber noch nach den geeigneten Räumlichkeiten“, berichtet er.

Guten Boxsport will Gashi nun am Samstag ab 18 Uhr in der Sporthalle im saarländischen Kleinblittersdorf bieten, wenn er gegen Toni - The Tiger - Thes (36) aus Halberstadt (Sachsen-Anhalt), einst zweimaliger Kickbox-Weltmeister, in den Ring steigt. Im Hauptkampf treten zudem der saarländische Supermittelgewichtler Jürgen Doberstein (33) gegen den Ukrainer Taras Golovashchenko an. In einem der weiteren Kämpfe duelliert zudem etwa der Koblenzer Yakub Saglam (45) mit Georgios Bitzenis. Einlass in die Sporthalle ist ab 17 Uhr, die Fäuste fliegen ab 18 Uhr. Mindestens 1000 Besucher werden erwartet.

„Endlich boxe ich mal wieder in der Region vor meinen Freunden und Fans“, freut sich Senad Gashi auf das Publikum. Neben dem eigenen Boxsport hat sich der Zweibrücker mittlerweile noch ein zweites Standbein aufgebaut: Unter dem Titel „Ringfluencer“ stellt der Profiboxer beim Online-Portal Youtube weltweit Sportstudios vor, spricht mit Trainern und Sportlern. Aktuell hat der 32-Jährige fast 13 000 Abonnenten. „Tendenz steigend.“ Bislang wurden 47 Videos veröffentlicht. „Mit meinen Filmen will ich auch Jugendliche für den Kampf- und Kraftsport begeistern. Sport ist für die Entwicklung sehr wichtig. Immer mehr Jugendliche sitzen leider nur noch vorm Computer und betreiben E-Sport“, erklärt Senad Gashi seine Motivation.

Am Samstag aber steigt er endlich auch selbst wieder in den Ring. Seine Prognose für den Fight in Kleinblittersdorf gegen Toni Thes: „Ein Sieg durch Knockout. Meine Fans dürfen sich auf ein echtes Spektakel freuen“, verspricht Senad Gashi, der im März oder April 2023 in Zweibrücken einen WBC-Titelkampf im Bridgerweight bestreiten wird. „Die Gespräche laufen“, fiebert der Schwergewichtler einem Kampf in seiner Heimatstadt entgegen.