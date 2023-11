Boxen Gashi nach starkem WM-Fight enttäuscht

„Ich wurde leider betrogen“, sagte am Sonntag ein sichtlich enttäuschter Senad Gashi. Nach einem druckvollen und dynamischen Start des Deutschalbaners kam Lerena in der Folge immer besser in den Kampf. Die ersten vier Runden seien „klar“ an gashi gegangen. In der Folge musste er einige Kopftreffer einstecken. Gashi präsentierte sich in Johannesburg allerdings als zäher, robuster und offensiver Boxer, wechselte während des Kampfes auch mehrfach seine Taktik. Doch in der Mitte des Duells haderte der Underdog aus Zweibrücken auch immer wieder mit den Entscheidungen des kanadischen Ringrichters Michael Griffon. Der aber ließ sich nicht von seiner Linie abbringen.