Boxen Ein anderer Ring – das gleiche Ziel

Erst Düsseldorf, dann Bochum, schließlich Essen – und jetzt plötzlich das Universum-Gym in Hamburg. Oder auch: Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Die Rede ist vom Austragungsort einer Kampfsportveranstaltung des Universum-Boxstalls. Auf dieser hätte als Hauptkampf das lang ersehnte Duell zwischen dem Zweibrücker Profiboxer Senad Gashi (33) und dem dreifachen Kickbox-Weltmeister und jetzigen Schwergewichts-Profiboxer Mohamed Abdallah (29) aus Sinzig stattfinden sollen. Das Interesse an dem Event war groß. Rund 8 000 Box-Fans wurden in Essen erwartet. Doch die Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen hatten Bedenken, sie befürchteten Ausschreitungen. Die Folge war die Absage der Veranstaltung. Universum richtet jetzt daher an diesem Samstag ein kleineres Box-Event in Hamburg aus. Der Kampf zwischen Gashi und Abdallah wird in der Hansestadt aber nicht stattfinden. Das Duell soll im September oder Oktober nachgeholt werden. Die bereits erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit.