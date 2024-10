Fußball-Landesliga West Rabenschwarzer Sonntag für TSC und SGR

SV Rodenbach – TSC Zweibrücken 4:0 (2:0). Der weiterhin ersatzgeschwächte TSC Zweibrücken kassierte vor rund 150 Zuschauern in Rodenbach seine dritte Saisonniederlage. Und fand sich am Sonntagabend nach dem zehnten Spieltag mit 15 Punkten – ohne die möglichen Zähler aus dem ausgefallenen Kirn-Spiel – auf dem neunten Tabellenplatz wieder. „Die Mannschaft war topinformiert über den Gegner und wusste ganz genau, wie er auftreten wird. Die Rodenbacher spielen Diagonalbälle auf Justin Geißert. Genau so ist es auch gekommen. Wir waren aber von der ersten Minute an nicht auf der Höhe“, ärgert sich TSC-Trainer Özal Acar. Seine Elf sei einfach nicht bissig und giftig genug gewesen und in den Zweikämpfen oft einen Schritt zu spät gekommen. „Das war das Rodenbach, das ich noch aus der vergangenen Saison gekannt habe. Sie waren sehr aggressiv und haben sich an jeder Aktion hochgezogen. Sie haben gefightet – da ist jeder Spieler für den anderen gelaufen“, sagt Acar. Der Gegner habe sich von der ersten bis zur letzten Minute in jeden Zweikampf hineingeschmissen und eine klasse Leistung gezeigt. „Ab der fünften Minute sind wir nur noch hinterhergelaufen und haben kaum Lösungen nach vorne gefunden“, berichtet der TSC-Coach.