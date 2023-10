Zweibrücker Handballer gefordert Im Duell mit dem Tabellennachbarn

Es war eine Leistung, wie sie nur wenige bislang gesehen haben. Handball-Torhüter Norman Dentzer war am vergangenen Samstag gegen die HSG Worms der überragende Mann. 13 Paraden, darunter fünf Siebenmeter, zeigte seine persönliche Statistik nach der Partie. Wie eindrucksvoll diese Leistung war, zeigt sich auch daran, dass er lediglich eine Halbzeit dafür gebraucht hat. Auch dank seiner Paraden gewannen die Rosenstädter ihr Heimspiel gegen die Nibelungenstädter deutlich und verdient mit 35:18 (16:7). Trotz guter Leistung sieht Dentzer aber noch Luft nach oben. „Ich denke, dass wir einen noch schnelleren Handball spielen können. Aktuell sind wir von Verletzungen und Krankheiten arg gebeutelt, sodass der Kader recht dünn ist. Sind wieder alle an Board, wird das nochmal ein ganz anderes Spiel“, prophezeit Dentzer. Der 37-jährige ist einer der Spieler, die nicht zu altern scheinen. Seit jetzt fast zwei Jahrzehnten ist vielen Menschen im Südwesten Handballdeutschlands sein Name ein Begriff. Spielt er nicht gerade für die eigenen Farben, ist es wohl ein Name, der für Unbehagen sorgt. Egal, ob er in der Regionalliga, Oberliga-RPS oder in der Pfalzliga zum Einsatz kam, immer wusste Dentzer zu überzeugen. Als die beiden Zweibrücker Handballvereine SV 64 Zweibrücken und VTZ Saarpfalz ihre Fusion bekannt gaben, war er direkt Feuer und Flamme. „Ich glaube, dass diese Fusion das spannendste Projekt im Südwesten ist“, sagte er damals. Er entschied sich zum Verbleib und bildet seit dieser Saison das Torhüter-Gespann mit Damian Zajac. Von seinem neuen Team schwärmt er in höchsten Tönen und erklärt: „Ich habe schon einige Zeit gebraucht, um mich an meine neuen Mitspieler und das neue Deckungssystem zu gewöhnen. Dass es schon so gut läuft, habe ich auch den Jungs zu verdanken. Ab der ersten Minute der Vorbereitung fühlte ich mich in der neuen Mannschaft sehr wohl. Das beschleunigte vieles“, so Dentzer, der mit seinen eigenen Leistungen bislang sehr zufrieden ist. Ein Start mit 6:8 Punkten war nicht unbedingt die erhoffte Ausbeute der SG. Verletzungspech und Krankheiten haben die Mannschaft immer wieder geschwächt und vor große Herausforderungen gestellt. „Wir haben in den letzten Spielen oft eine Phase, in der wir zu unkonzentriert sind und leichte Fehler machen. Wenn wir das in den Griff bekommen, wird es sehr schwer gegen uns zu gewinnen“, sagt Dentzer.