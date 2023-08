Triathlon WM-Doppelpack für Oliver Spurzem

Für Hobbysportler – aber sicher auch den einen oder anderen Profi – hört es sich schon ein klein wenig wahnsinnig an, was Oliver Spurzem da treibt. Der Zweibrücker nimmt binnen zwei Wochen an zwei Triathlon-Weltmeisterschaften teil. Einmal über die Mitteldistanz in Finnland. Und einmal über die Langdistanz in Frankreich. 339 Kilometer will Spurzem dabei insgesamt zurücklegen. Auf dem Rad, im Wasser – und zu Fuß. Den Wettkampf in Nizza – die Ironman-WM, die normalerweise auf Hawaii ausgetragen wird – nimmt der 46-Jährige am 10. September in Angriff. Doch der erste Teil seines WM-Doppelpacks beginnt schon am nächsten Sonntag in Finnland. „On my way to Lahti“, schrieb Spurzem am Montag im sozialen Netzwerk Facebook und postete dazu ein Foto von sich am Flughafen in Frankfurt. Um 9.15 Uhr hob sein Flieger nach Helsinki ab.