Handball-Oberliga : Topspiel-Doppelpack für den TV Homburg

Jovan Talevski (am Ball) hat seinen Vertrag beim TV Homburg wie auch Ljubomir Josic und Richard Wilga gerade um zwei Jahre verlängert. Spätestens in der kommenden Saison wollen die Saarpfälzer in die 3. Handball-Liga aufsteigen. Dabei könnte auch ein prominenter Neuzugang helfen, mit dem sich der TVH so gut wie einig sein soll. Foto: Markus Hagen

Homburg Der Handball-Oberligist empfängt am Freitag Spitzenreiter VTV Mundenheim – und am Sonntag die HSG Rhein-Nahe Bingen zum Heimspiel. Mit zwei Siegen könnte der TVH womöglich doch noch einmal ins Titelrennen eingreifen. Namhafter Neuzugang im Anflug?

Spieler und Anhänger des Handball-Oberligisten TV Homburg freuen sich auf einen Topspiel-Doppelpack an diesem Wochenende. Der Tabellendritte aus der Saarpfalz empfängt am Freitagabend um 20 Uhr in der Sporthalle der Robert Bosch Schule zunächst den Spitzenreiter VTV Mundenheim. Und am Sonntag hat das Team von Trainer Steffen Ecker um 17 Uhr erneut Heimrecht gegen die seit neun Spielen ungeschlagene HSG Rhein-Nahe Bingen.

Eckers Fokus richtet sich dabei ganz auf das Spiel am Freitagabend „gegen die aktuell beste Mannschaft der Liga Mundenheim.“ Mit 42:2 Punkten liegen die VTV klar auf Platz eins vor der dem TV Offenbach mit 36:10 Zählern. Im Hinblick auf die Verlustpunkte ist der Dritte Homburg (35:7) sogar ärgster Verfolger der Mundenheimer. Auch weil Offenbach am letzten Spieltag überraschend beim Kellerkind TuS Daun gestolpert war (25:31). Mit einem Sieg am Freitag könnte der TVH den Ligaprimus, der in dieser Runde allerdings kaum Nerven zeigte, im Saisonendspurt womöglich doch noch einmal unter Druck setzen.

Das Hinspiel bei den Vereinigten Turnvereinen hatte Homburg knapp mit 21:23 verloren. Insbesondere die beiden spielstarken Brüder Aaron und Simon Schleidweiler hätten Homburg damals den Zahn gezogen, erinnert sich Jörg Ecker, der sportliche Leiter der Handballabteilung des TVH, der sich darüber ärgert, dass Homburg damals erst in der zweiten Spielhälfte so richtig in die Gänge gekommen sei. „Ich glaube, wenn das Spiel noch ein paar Minuten länger gedauert hätte, wären wir nicht als Verlierer vom Feld gegangen.“

Trainer Steffen Ecker jedenfalls ist zuversichtlich, dass es am Freitagabend anders laufen wird. Auch wenn er um die Stärken des Gegners weiß: „Mundenheim hat eine durchweg sehr gut besetzte Mannschaft. Das sind nicht nur die Brüder Schleidweiler.“

Vielleicht holt sich Ecker vor dem Spitzenspiel ja den einen oder anderen Tipp bei jenem Verein, den er viele Jahre selbst trainiert hat. Seine bisher einzige Saison-Niederlage kassierte Mundenheim nämlich am 19. Februar bei den Handballfreunden Illtal (25:29). Dass seine Mannschaft in der Lage ist, es seinem Ex-Club nachzumachen, steht für Ecker außer Frage: „Wir sind sehr gut in Form und hoffen auf die große Unterstützung von den Rängen.“ Abteilungsleiter Jörg Ecker rechnet mit 350 bis 400 Zuschauern. „Das Interesse an der Partie ist nicht nur in Homburg, sondern im ganzen Saarland groß. Bei uns kann etwas Großes entstehen“, sagt Ecker. Diese Aufbruchsstimmung soll auch durch den einen oder anderen neuen Spieler Nahrung erhalten. Der TVH soll vor der Verpflichtung eines prominenten Neuzugangs aus der Bundesliga stehen, der womöglich schon am Freitag im Rahmen des Spitzenspiels vorgestellt wird.

Sollten die VTV Mundenheim im Saisonendspurt nicht mehrfach patzen – oder auf ihr Aufstiegsrecht verzichten – wird der TV Homburg aber auch in der nächsten Saison in der Oberliga an den Start gehen. Spätestens in der kommenden Spielzeit soll dann aber der große Wurf mit dem Drittliga-Aufstieg gelingen. Die Leistungsträger Ljubomir Josic, Richard Wilga und Jovan Talevski haben vor wenigen Tagen ihre zum Saisonende auslaufenden Verträge um zwei Jahre verlängert.