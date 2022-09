Tischtennis : Starker Auftakt für zwei Riedelberger Mannschaften

Benjamin Sema und sein TTC Riedelberg erwischten in der Pfalzliga einen Saisonstart nach Maß. Beim TTV Neustadt gewannen Sema und Co. deutlich mit 9:1. Foto: Wittenmeier Foto: maw/Martin Wittenmeier

Riedelberg/Zweibrücken Tischtennis: Männerteam und zweite Frauenmannschaft des TTC starten mit Siegen in die Pfalzliga-Saison. Riedelberger Oberliga-Damen greifen am Samstag ein.

Die kleinen weißen Zelluloidbälle fliegen wieder. Und die Pfalzliga-Herren des TTC Riedelberg sind gleich erfolgreich in die neue Tischtennis-Saison gestartet. Mit 9:1 setzte sich die Mannschaft um Spitzenspieler Benjamin Sema am Samstag deutlich beim TTV Neustadt durch. Nach drei siegreichen Eingangsdoppeln von Christian Becker/Daniel Schmitt (3:1), Benjamin und Franz-Xaver Sema (3:0) sowie Manuel Müller/Rudolf Reiner (3:0) lief es auch in den Einzeln fast reibungslos. Lediglich der an Nummer vier gesetzte Müller musste sich Neustadts Andreas Pichler in drei Sätzen beugen. Alle anderen Einzel gingen klar an die Gäste. Am Samstag empfangen die Riedelberger den TTC Winnweiler (19 Uhr).

Bei ebendiesem Gegner startet das Pfalzliga-Team des SV Mörsbach nach einem spielfreien Wochenende an diesem Freitag, 19.30 Uhr, in die neue Runde. Nur einen Tag später ist dann ab 18 Uhr der TTC Krumbach-Kaulbach in Mörsbach zu Gast.

Mit einer Niederlage sind dagegen die Männer der VT Zweibrücken in die Saison der 2. Pfalzliga West gestartet. Mit 2:9 unterlagen sie am Samstag im Heimspiel gegen die TTA KASch Vinningen. Lediglich das Spitzendoppel Paul Miller/Ulrich Keller sowie Frank Helbing im Einzel konnten Punkte für die Hausherren verbuchen. Nah dran am Zähler war VTZ-Spieler Alexander Spies im Spitzenduell gegen den Vinninger Jonas Greis. Nach einem spannenden Spiel musste Spies sich jedoch mit 2:3 (11:5/13:15/10:12/11:9/9:11) geschlagen geben. Am Samstag spielen die Zweibrücker um 18 Uhr beim SV Weselberg.