Leichtathletik Ines Beyerlein erkämpft „überraschend“ Rheinland-Pfalz-Titel

Den zweiten Titel für das LAZ heimste am Sonntag U18-Dreispringer Malik Harrell ein. Gleich in seinem ersten Versuch haute der Hofenfels-Schüler einen ordentlichen Satz raus, sprang bei starkem Rückenwind von 2,8 Metern pro Sekunde auf 12,54 Meter. Damit feierte der 17-Jährige seine erfolgreiche Titelverteidigung. Der Leichtathletik-Spätstarter, der erst seit knapp zwei Jahren beim LAZ trainiert, behauptete sich in Ingelheim vor Tim Stölzle (TG Frankenthal, 12,14 m) und Juan Carlos Carrera (TV Bad Ems, 11,65 m). Obwohl Harrell in einem Wettkampf noch nie so weit gesprungen ist wie in Ingelheim, bleibt in der Bestenliste seine bisherige Rekordmarke von 12,42 bestehen. Nur Weiten und Zeiten, die bis zu einem Rückenwind von 2,0 Metern pro Sekunde erzielt werden, können in die offiziellen Bestenlisten aufgenommen werden. „Für die Wertung der Veranstaltung ist der starke Wind irrelevant“, wie Beyerlein, der auch Präsident des Leichtathletikverbands Pfalz sowie Kampfrichter ist, erklärt. „Für Rekordlisten oder Normen – wie etwa für die DM – gelten die bei zu starkem Rückenwind erzielten Leistungen jedoch nicht.“