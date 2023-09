Heinrich-Petri-Gedächtnisturnier der VT Zweibrücken VTZ-Musketiere mit starker Medaillenausbeute

Am Sonntag standen sich die Florett-Asse der männlichen und weiblichen U17, U13 und U11 gegenüber. Petri freute sich, dass die U17-Fechter ihren Heimvorteil so gut ausnutzten. „Alle Ziele gingen hier in Erfüllung.“ Nach ausgeglichenen Duellen wurde Fynn Lehner Erster, Jannis Euskirchen landete im Finaltableau auf Platz zwei. Nach dem härtesten ersten Kampf zwischen Lehner und Euskirchen endetet das Vereinsduell zugunsten von Lehner. In den anschließenden Gefechten ließ der Lokalmatador lediglich noch zwei Treffer zu, was zum Turniersieg locker reichte. Euskirchen konnte nach dem besten Trefferindex gegen die Konkurrenz seinen zweiten Platz verteidigen.