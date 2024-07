Triathlon Befreiungsschlag für den „Irren“ auf der Laufstrecke

Dann aber ging es plötzlich doch überraschend gut. „Mental war ich quasi nach dem Reinschlüpfen in die Laufschuhe wie ausgewechselt“, kann sich Spurzem diese Wandlung selbst nur schwer erklären. „Die Streckenkenntnis war auf jeden Fall ein Vorteil.“ Und auch, dass er sich das Rennvideo aus dem Vorjahr angeschaut hat, habe geholfen. „Ich hatte ständig den Lauf von Jan van Berkel im Kopf, der mit einem extrem effektiven Marathon sein letztes Profirennen hier gewonnen hatte“, erklärt Spurzem. Diese Option, nicht zu schnell anzugehen, sondern konstant durchzulaufen hat auch bei dem Zweibrücker sehr gut funktioniert. Mit einem Schnitt von 4:15 Minuten fühlte es sich für ihn an „wie ein Erholungslauf“. Und so habe er im Rennen schon gewusst, „dass ich wieder gut dabei bin. Denn mit dieser Pace können nicht viele mitkommen“. Auch dass er Unterstützung an der Strecke und damit immer wieder einen ungefähren Überblick über Rückstande auf die vor ihm platzierten Athleten hatte, sei gut gewesen. Manchmal war er aber auch im Blindflug. „Ich hatte keine Ahnung, ob noch jemand kommt, wie weit genau ich vorne bin. Wusste nicht, ob ich mir noch richtig wehtun muss oder ob das reichen wird“, erzählt er von dem schwierigen Gedankenspiel im Kopf: „Es war spannend.“ Grundsätzlich habe er sich auf der Laufstrecke aber „so gut“ gefühlt. „Ich war richtig im Einklang mit mir. Ich glaube einfach so, wie man sich fühlen muss, wenn es läuft.“ Spurzem habe in dem Marathon eigentlich „gar nicht“ über seine Schmerzgrenze gehen müssen. „Es war so krass. Ich war auch vom Kopf voll da. Ich habe es richtig genossen, so schnell zu laufen. Ich bin ja voll durchgehämmert. Alle Athleten, an denen ich vorbei bin, haben sich sicher gefragt. ‚Was ist denn das für ein Irrer?‘ Das war für mich wie ein Befreiungsschlag.“ Und der half ihm als Erstes ins Ziel zu laufen. In neuer Marathon-Bestzeit innerhalb eines Ironmans von starken 3:03 Stunden. „Das war das, wovon ich immer geträumt habe – das ist für mich total cool.“