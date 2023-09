Fußball-Saarlandliga Bliesmengen ballert sich den Frust von der Seele

Nach einem Foul an Philipp König verwandelte SVB-Spielmacher Jordan Steiner in der 8. Minute den fälligen Strafstoß souverän. Bis zu Halbzeit erhöhten König (13.), Oliver Schramm (29.) sowie Alexio Brauer (37.) auf 4:0 und sorgten damit schon für die Vorentscheidung. Nachdem die Mandelbachtaler etwas schläfrig aus der Kabine gekommen waren, kassierten sie auch prompt durch Nicola Cortese den ersten und einzigen Gegentreffer (47.). Doch die Mannschaft von Trainer Martin Peter fand schnell wieder in die Spur zurück. In der 50. Minute stellte Brauer den alten Torabstand wieder her. Kapitän Paolo Valentini besiegelte mit dem 6:1 nach knapp einer Stunde den klaren und auch in der Höhe verdienten Auswärtssieg. Der SVB klettert durch den Erfolg auf Rang 15 und hat Anschluss an das hintere Mittelfeld gefunden.